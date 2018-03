Por causa do Teto, poderes gastam mais em 2016

A PEC do Teto dos Gastos ainda não foi aprovada pelo Congresso, mas já tem um efeito prático. Paradoxalmente ao seu propósito de economizar recursos públicos, neste ano o efeito será inverso. Como o teto para os próximos anos será calculado com base no valor gasto por cada um dos três Poderes em 2016, a tendência é de que se use todo o orçamento disponível agora para garantir o máximo de verba no futuro. O Senado, por exemplo, lançou desde outubro 21 pregões, no valor de R$ 26 milhões. Um deles é para comprar 220 TVs de plasma.

O pregão para a compra das TVs prevê um gasto de até R$ 681 mil; mas há outros bem maiores, como câmaras de monitoramento por R$ 4,6 mi.

O Senado também lançou licitação para compra de fechaduras biométricas para a residência oficial do presidente da Casa e apartamentos dos senadores por R$ 234 mil.

