Popularidade de Lula faz Temer intensificar ações no Nordeste

Os altos índices de popularidade obtidos pelo ex-presidente Lula no Nordeste fizeram o governo ampliar a presença do presidente Michel Temer na região. No início de março, ele vai à Paraíba entregar mais um trecho da obra de Transposição do São Francisco.

A ordem é levar bondades para a região. A provável redução dos juros do Fundo Constitucional do Nordeste, negociada entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o líder do PSB no Senado, Fernando Bezerra (PE), deverá ser anunciada nos próximos dias no Nordeste.

