Políticos brasileiros comentam vitória de Donald Trump nos EUA

Políticos brasileiros usaram as redes sociais ao longo do dia para comemorar e criticar a vitória de Donald Trump sobre Hillary Clinton na eleição presidencial nos EUA.

A vitória do candidato republicano surpreendeu deputados, senadores, vereadores, ministros e até uma das autoras do processo de impeachment de Dilma Rousseff, a advogada Janaina Paschoal. Entre protestos e elogios, a maioria analisou quais serão as possíveis consequências políticas de Trump à frente da Casa Branca.

Veja a repercussão:

“Parabenizo o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e desejo que sua gestão seja serena e aberta ao diálogo.” – Marcos Pereira (PRB), Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

“A renovação e alternância no poder são positivas para democracia.” Acir Gurgacz, senador (PSDB-PR)

“Vitória de Trump, com sua política protecionista e autocentrada, constitui mais um obstáculo à recuperação econômica do Brasil” – Flávio Dino, governador do Maranhão (PCdoB-MA)

“Na campanha, Trump fez propostas extravagantes, mas acredito que a responsabilidade vai ter peso grande quando ele passar a presidir o país.” – Álvaro Dias, senador (PV-PR)

“Li várias análises no sentido de que o mundo teria mais paz, na hipótese de vitória de Trump. Alguns argumentos consistentes, outros menos.” – Janaina Paschoal, professora da USP, advogada e uma das autoras do pedido de impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff

“Trump não é direita ou esquerda. Ele é ultranaciolista, assim como os Nazistas alemães ou os Comunistas cubanos e russos.” – Daniel Coelho, vice líder do PSDB na Câmara

“Vitória reacionária torpedeia acordo do Clima, em plena COP 22- Marraquesh. Trump não crê em Mudanças Climáticas! Pobre Planeta+Povos.” – Carlos Minc, ex-ministro do Meio Ambiente

“Dizer que ‘americano é burro, não sabe votar’ é uma tolice do tamanho da dor de cotovelo da esquerda com vitória de Trump.” – Flávio Bolsonaro, deputado estadual (PSC-RJ)

“Lamento a vitória de Donald Trump, mas respeito a decisão democrática do povo norte-americano.” – Eduardo Suplicy, vereador eleito de São Paulo (PT-SP)

“Bolsa americana sobe 0,9%. Segundo a imprensa, Trump provocaria uma hecatombe no mercado. Terão que chorar mais.” – Paulo Eduardo Martins, deputado federal (PSDB-PR)

“Mundo virado: vamos torcer para Trump NÃO cumprir o que prometeu na campanha!” – Chico Alencar, deputado federal (PSOL-RJ)

“É chocante Donald Trump eleito presidente dos EUA, mas revela a justa medida da crise que o mundo vive e das idéiam e valores hegemônicos” – Orlando Silva, deputado federal (PCdoB-SP)

“Donald Trump presidente dos EUA é uma catástrofe.” – Jean Wyllys, deputado federal (PSOL-RJ)

“A eleição de Trump foi um murro no focinho do estupido liberalismo econômico que patrocina asneiras como a PEC24155. Será que entenderam?” – Roberto Requião, senador (PMDB-PR)