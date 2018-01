Polícia Rodoviária Federal informa paralisação de serviços por falta de verbas

A Polícia Rodoviária Federal informou nesta quarta-feira que vai paralisar parte de suas atividades por falta de orçamento. Num comunicado, avisa que os limites impostos pelas restrições orçamentárias para aquisição de combustível, manutenção e diárias obrigou o órgão a decidir pela suspensão imediata das atividades aéreas de policiamento e resgate e, a partir desta quinta-feira, do serviço de escolta de cargas superdimensionadas e escoltas em rodovias federais.

A PRF também diz que fará a redução imediata dos deslocamentos terrestres de viaturas em patrulhamento, além do desativamento de unidades operacionais.

“Buscaremos diminuir o prejuízo no atendimento de ocorrências emergenciais, priorizando atendimento de acidentes com vítimas, auxílios que sejam de competência exclusiva da PRF e enfrentamento a ilícitos”, diz a nota.

As medidas ocorrem no momento em que se iniciam as férias escolares e os movimentos nas estradas aumentam. Na semana passada, a Polícia Federal também suspendeu a emissão de passaportes por falta de verbas. Ontem, a Comissão Mista do Congresso aprovou uma suplementação de verba, mas o projeto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso para que o documento volte a ser emitido.

A PRF informa que está em tratativas com os ministérios da Justiça e do Planejamento para que se tenha uma “célere recomposição do orçamento e o restabelecimento dos serviços”.