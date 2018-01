A Executiva Nacional do Podemos decidiu trocar o deputado da legenda da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para votar contra o presidente Michel Temer e em favor da admissibilidade da denúncia. Sai o deputado Carlos Henrique Gaguim (TO) e entra a presidente do partido, Renata Abreu (SP).

