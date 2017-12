Podemos expulsa Gaguim e abre espaço para Kátia Abreu

O Podemos decidiu expulsar o deputado federal Carlos Gaguim do partido após a Polícia Federal fazer buscas a apreensões no gabinete dele na Câmara. Com isso, a legenda abre espaço para receber a senadora expulsa pelo PMDB, Katia Abreu. Por meio de nota, a legenda informou que o afastamento do parlamentar já era algo acordado entre os filiados da sigla. “Ainda que o parlamentar tenha comunicado a conclusão de sua desfiliação para esta semana, diante dos fatos noticiados hoje, a Executiva Nacional do Podemos solicita o imediato cancelamento de sua filiação dos quadros do partido”.

O partido, que no passado chegou a cogitar lançar o parlamentar como candidato ao Senado, diz que “apoia a investigação com a ampla apuração dos eventuais crimes cometidos e a consequente responsabilização dos envolvidos, para que todos sejam punidos com o máximo rigor da Lei, independentemente de posição ou cargo ocupado”. (Naira Trindade)