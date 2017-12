Pode ficar para agosto decisão sobre prévias do PSDB em São Paulo

Coluna do Estadão

Tucanos foram informados de que a Justiça Eleitoral pode decidir em agosto se aceita ação que pode derrubar o resultado das prévias que definiram João Doria como candidato. Para não serem surpreendidos no meio da campanha, decidiram que irão pedir ao juiz do caso para tomar uma decisão o mais rápido possível. Se a prévia for impugnada, o PSDB terá que fazer novo processo.

