Com a saída de Henrique Eduardo Alves do Ministério do Turismo, o governo já decidiu que a pasta continuará sob o comando do PMDB.

Correntes peemedebistas já indicaram dois nomes para o posto. Um deles é o ex-presidente da Embratur Vinicius Lummertz, que é ligado ao PMDB de Santa Catarina. O outro é Vinicius Lages, que já foi ministro do Turismo, e é próximo ao senador Renan Calheiros (PMDB-AL).