O PMDB do Senado defende as senadoras Rose de Freitas, Lídice da Matta e Ana Amélia para líder do governo no Congresso. Simone Tebet, que já foi cotada, está em baixa pelo estilo professoral aliado à inexperiência.

