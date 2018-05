A bancada do PMDB quer manter o Ministério da Saúde em uma eventual gestão Michel Temer. O nome que vinha sendo cogitado para assumir a pasta, no entanto, era do PP, o deputado Ricardo Barros (PR). Peemedebistas disseram que Temer sinalizou dar dois ministérios à bancada de seu partido na Câmara. No plenário, tratavam Newton Cardoso Jr (MG) como ministeriável. Ele nega.