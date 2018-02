PMDB no Senado entra em guerra por espaço

Renan Calheiros trabalhou nesta semana para convencer o senador Romero Jucá a renunciar à presidência do PMDB, deixando a vaga para ele. Em troca, Renan apoiaria Jucá para comandar o Senado, rifando o senador Eunício Oliveira, até agora candidato único à sua sucessão. Não vingou. A articulação expõe um racha no partido do presidente Temer. Renan tem se esforçado para implodir a campanha de Eunício, um nome de fora do seu grupo político e que ele não poderá controlar. A disputa nos bastidores é intensa e pode sobrar para Temer.

Na terça-feira, 20, o presidente Michel Temer esteve na casa de Eunício Oliveira em Brasília. Saiu de lá tarde da noite.

Se a eleição fosse hoje, Renan Calheiros não teria votos para assumir a liderança do partido no Senado. Teme-se que ele use o cargo para confrontar o Judiciário. Os favoritos são: Raimundo Lira e Eduardo Braga.

