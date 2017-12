PMDB na Câmara dá ultimato para Planalto atender a bancada

Parte da bancada do PMDB na Câmara continua reclamando de falta de espaço no governo. Deputados dizem que Temer privilegiou o Centrão e reservou cargos de segundo e terceiro escalões para o Senado, com a intenção de garantir a aprovação do impeachment.

Um peemedebista ligado ao governo e que conhece bem os deputados alerta que o Planalto tem, no máximo, 30 dias para atender a bancada. Caso contrário, pode haver rebelião.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao