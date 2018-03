PMDB e PSDB trabalharam para impedir que o PT conseguisse as presidências de comissões importantes no Senado e ocuparam as principais comissões. Ao PT coube as Comissões de Desenvolvimento Nacional e de Direitos Humanos.

