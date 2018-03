PMDB e PSDB se unem para conter nova frente

Coluna do Estadão

Terminada a eleição, PMDB e PSDB já planejam juntar forças para a campanha nacional de 2018. Os dois partidos tiveram os melhores desempenhos na disputa municipal, mas sabem que, se o PT derreteu na eleição, uma frente de esquerda, liderada por Ciro Gomes (PDT) pode se tornar uma novidade com apelo eleitoral. Especialmente, no quadro de desconfiança em relação aos políticos tradicionais. Por isso, querem reunir o maior número de aliados, especialmente o PSD, do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, para se fortalecer.

O PSD conseguiu vencer em 541 municípios, se tornando a terceira maior força eleitoral. Quanto mais prefeitos, maior a chance de fazer uma bancada expressiva no Congresso em 2018. O que atrai qualquer candidato, seja ele do PMDB, do PSDB ou fruto de uma aliança entre os dois partidos.

Entre os tucanos, José Serra é o presidenciável mais próximo de Kassab. Aécio Neves tem boa relação. Já Geraldo Alckmin, quase nenhuma.

