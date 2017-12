PMDB e PR se aproximam politicamente no governo

Coluna do Estadão

PMDB e PR estão se aproximando politicamente. Os ministros dos Transportes, Maurício Quintella (PR), e da Integração Nacional, Helder Barbalho (PMDB), assinam quinta-feira, em Marabá, ordem de serviço para obra que viabiliza o tráfego de embarcações no Pedral do Lourenço.

A obra, que terá grande impacto no Pará, será feita pela DTA Engenharia Ltda, com um contrato de R$ 520,6 milhões.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao