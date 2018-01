PMDB decide indicar Marun para substituir Imbassahy

A bancada do PMDB definiu que o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) vai ser o indicado pelo partido para substituir o ministro Antonio Imbassahy na Secretaria de Governo. A Coluna apurou que a decisão pode ser anunciada já amanhã pelo presidente Michel Temer.

Segundo o Portal AZ, do Piauí, o presidente Michel Temer almoçou nesta terça-feira, 21, com o presidente nacional do Sesi, João Henrique Sousa, e aproveitou o momento para descartar a possibilidade de ele assumir a cadeira de Imbassahy.

Oficialmente, o PMDB diz que Temer ainda não se posicionou sobre a troca na Secretaria de Governo.

Marun é líder da tropa de choque do presidente Temer no Congresso. Ele se comprometeu a não disputar a eleição de 2018 em troca de assumir o ministério. A informação de que o nome dele entrou na disputa pelo cargo foi revelada pela Coluna na semana passada. (Andreza Matais e Naira Trindade)