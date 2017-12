PMDB afasta dissidentes por 60 dias das funções partidárias

Em cumprimento à decisão unânime da Comissão Executiva do PMDB, o partido suspendeu por 60 dias das funções partidárias os seis deputados que votaram a favor da denúncia do presidente Michel Temer. Como adiantou a Coluna, o líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP) entregou a Jucá lista com os nomes de Celso Pansera (RJ), Jarbas Vasconcelos (PE), Laura Carneiro (RJ), Sérgio Zveiter (RJ), Veneziano Vital do Rego (PB) e Vitor Valim (CE). A decisão foi tomada por descumprimento dos parlamentares ao fechamento de questão sobre o assunto em reunião realizada no dia 12 de julho, em Brasília. O ato de suspensão já foi comunicado a todos os filiados e ao Conselho de Ética do PMDB.

