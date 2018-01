PMDB adia convenção nacional do partido para novembro

O PMDB vai adiar a convenção nacional do partido. Em reunião da executiva nacional ficou decidido que o encontro será realizado dia 11 de novembro. A data inicial era 4 de outubro, próxima quarta-feira.

A justificativa é que não faz sentido uma convenção que vai discutir como o partido vai se adequar às novas regras eleitorais antes da conclusão da votação da reforma política.

Além disso, também está na pauta do partido o futuro da Fundação Ulysses Guimarães, motivo de queda de braço entre Romero Jucá e Moreira Franco. O presidente do PMDB quer transformar a fundação em instituto para que não haja mais a previsão de curadoria do TSE. O ministro Moreira Franco (Secretaria Geral) é o presidente da Fundação e entende a medida como perda de autonomia da entidade.