PMDB abre temporada para disputa de cargos estratégicos no Senado

Está aberta a temporada de disputa dentro do PMDB pelos principais postos no Senado. Com Eunício Oliveira (CE) postulando o comando do Senado, a vaga de líder está aberta. Eduardo Braga (AM), Raimundo Lira (PB) e Waldemir Moka (MS) são cotados.

A estratégica Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deverá ficar com o partido. Assim, Garibaldi Alves (RN) é o nome favorito, desde que Renan Calheiros (AL) não queira ir para o posto.



