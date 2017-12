Em pouco mais de quatro horas, a deputada Mariana Carvalho (PSDB) estará sentada a mesa do plenário da Câmara para fazer a leitura do parecer da denúncia contra Michel Temer. A leitura precisa acontecer para que o rito seja publicado no Diário Oficial da Câmara e a votação possa acontecer amanhã, como o Planalto espera. Para iniciar o rito, sao necessários 52 deputados presentes na Câmara. Até às 10h, só 21 registraram presença.

