Plano de recuperação fiscal do Rio é publicado hoje na edição extra do Diário Oficial

Uma edição extra do Diário Oficial da União publicará, na tarde desta sexta-feira, 1°, o plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. O termo será assinado pelo presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ). No ato, será criado um comitê de que vai acompanhar a recuperação fiscal no Estado. Para anunciar o acordo, o Planalto prevê uma cerimônia com a presença de Rodrigo Maia, o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) e o governador do Rio, Fernando Pezão, na terça-feira, 5,

