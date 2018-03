Planejamento quer que órgãos públicos parem de usar agências de viagem

Coluna do Estadão

O Ministério do Planejamento vai recomendar aos órgãos públicos que façam compras de passagens aéreas diretamente nas companhias e evitem usar as agências de turismo contratadas por licitação. A compra direta é considerada mais econômica aos cofres públicos.

O Planejamento suspendeu as compras com a contratada Trips depois que o Tribunal de Contas da União (TCU) a declarou inidônea por ter se “beneficiado indevidamente da condição do Simples”.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao