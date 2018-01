Planalto vê com preocupação aumento de tarifas de ônibus

Palácio do Planalto e equipe econômica acompanham, preocupados, o aumento das tarifas de ônibus, metrô, barcas e trens, que vem sendo autorizado em cidades como Rio, Belo Horizonte e Brasília, além de municípios expressivos como Guarulhos e Osasco. Além de causar impacto na inflação, ninguém no governo se esquece que a onda de protestos de 2013 começou quando as prefeituras de São Paulo e Rio elevaram as passagens de ônibus. A avaliação é de que a situação seria pior ainda se a Prefeitura de São Paulo não tivesse decidido congelar as tarifas, embora tenha autorizado a elevação do valor do bilhete integração..

