Planalto vai pedir cargo de bancadas rebeldes

O Palácio do Planalto vai devolver na mesma moeda as ameaças do vice-presidente da Câmara, Fabio Ramalho, de que a bancada mineira do PMDB vai romper com o governo por não ter nomeado um representante do Estado para o Ministério da Justiça. Interlocutores de Michel Temer dizem que vão pedir de volta os cargos controlados pela bancada. Daqui em diante, o Planalto vai inverter o jogo e punir os rebeldes. A nova estratégia visa evitar que as rebeliões prejudiquem as votações das Reformas da Previdência, Tributária e Trabalhista.

O PMDB de Minas tem, entre outros cargos, a presidência e algumas diretorias de Furnas.

