Coluna do Estadão

No Planalto, uma preocupação com a greve geral, sexta, é a participação de grupos de fora do campo da oposição. O risco é que isso seja visto como insatisfação generalizada contra o governo.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao