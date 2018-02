Planalto teme interferência do Supremo na candidatura de Rodrigo Maia

Coluna do Estadão

As interferências do Supremo no Legislativo têm deixado o Planalto em alerta sobre o impasse jurídico em torno da candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ). Temem que qualquer liminar o tire da presidência.

Maia sabe que a discussão sobre sua candidatura à reeleição para o comando da Câmara pode acabar sendo decidida pelo Supremo e Renan também ainda poderá será julgado pela Corte.

