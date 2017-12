Coluna do Estadão

Quem frequenta o 3.º andar do Palácio do Planalto, onde despacha Michel Temer, reparou numa mudança. Placas que informavam “gabinete da presidenta” foram raspadas e agora se lê “president”, como no inglês.

