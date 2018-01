No Planalto, houve consenso que foi muito ruim a demora para conseguir conter a rebelião no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. O longo confronto no presídio desmonta a tentativa do Planalto de garantir que a situação está sob controle.

