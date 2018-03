Planalto estuda Anastasia para Ministério da Justiça

O governo discute o nome do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) para ocupar o Ministério da Justiça na vaga que será aberta com a nomeação do ministro Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. O nome do ex-governador tucano, ligado politicamente ao senador Aécio Neves, era um dos preferidos do presidente Michel Temer e poderá ser anunciado ainda hoje.

O PMDB, que tem tem reclamado do excesso de espaço dado ao PSDB dentro do governo, abriu mão de indicar o substituto de Moraes na Justiça, o que facilita a entrada de Anastasia na vaga.

Aliado fiel do Palácio do Planalto e considerado de perfil técnico, Anastasia é apontado como uma “escolha pragmática” do governo, caso se confirme sua indicação.