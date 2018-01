Coluna do Estadão

O Planalto avaliou que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, acertou na mão ao jogar para o colo do PT o problema da retirada das câmeras de segurança do prédio, em 2009.

