A PGR vai pedir o fim do sigilo na delação de executivos da Andrade Gutierrez que relataram pagamentos ilegais às campanhas de Dilma em 2010 e 2014. A decisão já esta tomada. Só falta definir a data.

