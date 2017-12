PGR pede dados de CPI sobre fundos de pensão

Coluna do Estadão

A força-tarefa criada pelo procurador Rodrigo Janot para investigar fundos de pensão pediu o compartilhamento das investigações da CPI da Câmara que mergulhou em negócios de Previ (BB), Funcef (Caixa), Petros (Petrobrás) e Postalis (Correios). Quem conhece o assunto diz que o esquema descoberto na Lava Jato se repetiu nos fundos com maior facilidade, uma vez que não são obrigados a fazer licitações. Os investimentos mais vulneráveis são os chamados “zé com zé”, quando o negócio é feito entre gestor de investimento e empresa.

