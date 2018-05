PGR está propensa a pedir para investigar Dilma

A Procuradoria-Geral da República (PGR) está muito propensa a pedir para o Supremo Tribunal Federal abertura de inquérito para investigar a presidente Dilma Rousseff. Um dos motivos é o áudio no qual Dilma diz ao ex-presidente Lula que lhe enviaria o termo de posse na Casa Civil para usar em “caso de necessidade”. Outro motivo é a delação do senador Delcídio do Amaral (sem partido-MS), que a acusa de ter tentado interferir nas investigações da Lava Jato por meio da nomeação de ministros no judiciário.

Os fatos têm relação com o mandato da petista, condição pela qual ela pode ser investigada.