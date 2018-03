PF reforça equipe para inquéritos de políticos

A Polícia Federal reforçou a equipe responsável pelos inquéritos da Lava Jato que envolvem políticos com prerrogativa de foro. A medida ocorre em virtude das delações premiadas de executivos da Odebrecht, que vão gerar vários novos inquéritos. Em outra frente para assegurar as investigações, a PF também garantiu todo o orçamento de 2017 para as operações deflagradas a partir da superintendência do Paraná, onde está o núcleo da Lava Jato. Com isso, o novo ministro da Justiça não poderá contingenciar recursos das investigações.

