A Polícia Federal recebeu da procuradoria-geral da República pedido de investigação sobre vazamento dos pedidos de prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), do senador Romero Jucá (PMDB-RR), do deputado suspenso Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e do ex-senador José Sarney. O inquérito será instaurado. A decisão sobre as prisões está na mesa do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF).

