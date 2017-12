Coluna do Estadão

A PF indiciou um delegado, dois agentes e dois advogados por vazamento de informações da Lava Jato. Mensagem no celular de Marcelo Odebrecht deu a pista de que havia movimento nesse sentido.

