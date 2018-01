PF faz buscas em endereço de ministro da Agricultura

A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão no apartamento funcional onde mora o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em Brasília. Maggi foi citado na delação do ex-governador do Mato Grosso Silval Barbosa. Também estão sendo feitas buscas numa sala comercial e numa casa do ministro em Rondonópolis, no Mato Grosso.

Barbosa confessou, em delação premiada, ter intermediado repasse de R$ 4 milhões, a pedido de Blairo Maggi e do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, ao deputado federal Carlos Bezerra, em 2008, com o fim de comprar apoio do PMDB nas eleições municipais.

O ex-governador também delatou ter herdado do governo Maggi esquema de propina envolvendo pagamento de precatórios.

A Coluna tenta contato com a assessoria do ministro, mas ainda sem sucesso.