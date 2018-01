PF faz busca em gabinete de deputado na Câmara

A Polícia Federal cumpre nesta manhã mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado Ezequiel Fonseca (PP-MT). Ele é alvo da mesma operação que também vasculha endereços do ministro Blairo Maggi, citado em delação do ex-governador Silval Barbosa.

A ação da PF foi informada ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que indicou um funcionário da Câmara para acompanhar as buscas no gabinete do deputado.

Ezequiel aparece num vídeo em imagens associadas ao recebimento de propina. Ele nega e diz que é vítima de uma montagem.

O deputado aparece na imagem ao lado de outra pessoa, que recebe de um ex-assessor de Silval um bolo de dinheiro e o armazena numa caixa de papelão. O parlamentar sorri ao ver a cena.

A Operacao foi batizada de Malebolge, um dos círculos do inferno na Divina Comédia de Dante.