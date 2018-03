PF deflagra 12a fase da Acrônimo e mira Siqueira Campos

Por determinação da Justiça do Tocantins, a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a 12a fase da Operação Acrônimo.O deputado estadual Siqueira Campos, filho do ex-governador Siqueira Campos, é alvo de mandado de condução coercitiva.

Os policias cumprem mandados no Tocantins e no Distrito Federal. O foco dessa fase, que é um desdobramento das investigações iniciais, são licitações no Detran do Tocantins.

