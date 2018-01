PF contabiliza R$ 51 milhões no ‘bunker de Geddel’

A Polícia Federal finalizou a contagem do dinheiro apreendido num apartamento e que pertenceria ao ex-ministro Geddel Vieira Lima. O montante será depositado numa conta judicial. É a maior apreensão da história da PF em dinheiro vivo. As investigações sobre a origem do dinheiro prosseguem.

Veja os dados:

Valores finais:

R$ 42.643,500,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos reais)

US$ 2.688,000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil dólares americanos)

* cotação de venda na data de hoje – fonte BACEN ( 1 dólar = 3,1203 reais)

R$ 8.387.366,40

*TOTAL = R$ 51.030.866,40 (cinquenta e um milhões, trinta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)*