PF combate fraudes de mais de R$ 200 mi no Minha Casa, Minha Vida

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Cabala que desarticulou esquema de corrupção responsável por lesar a Caixa Econômica Federal, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, em aproximadamente R$ 220 milhões. São investigados construtoras, empregados do banco, contadores, servidores públicos e compradores das casas. Estão sendo conduzidos para prestar depoimento 5 empregados da Caixa, 11 empresários (donos de construtoras) e 4 contadores.

Há indícios de que empregados da Caixa tenham liberado financiamentos imobiliários, mediante o recebimento de vantagem indevida, já que alguns dos compradores não preenchem os requisitos para a aquisição. Alguns deles estariam desempregados, quando da assinatura do contrato. Já as construtoras ofereciam dinheiro para que as pessoas comprassem as casas e incluíssem essa vantagem indevida no valor venal dos imóveis. Promessa que não era cumprida.