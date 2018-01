Coluna do Estadão

Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, e o secretário executivo da Fazenda, Eduardo Guardia, se reúnem com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão.

A reunião será mais uma tentativa de amarrar algum consenso no socorro financeiro ao Rio.

