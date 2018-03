O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, aconselhou um prefeito de uma cidade do interior do Ceará a não publicar uma foto que os dois tiraram na terça-feira, no plenário da Câmara. “Vai acabar ficando ruim para você”, disse Pezão.

