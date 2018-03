A Petrobrás discute com CGU, TCU e MPF como as empresas alvos da Lava Jato podem voltar a contratar com a petroleira. Em muitos casos venceu o prazo de dois anos que as impedia de participar de licitações.

