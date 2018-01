Coluna do Estadão

Em meio ao debate sobre apoio aos candidatos à presidência da Câmara, incluindo ao atual detentor do cargo, Rodrigo Maia, alguns petistas lembraram do discurso feito, anos atrás, pelo ex-presidente Lula dizendo que queria exterminar o DEM de Maia do mapa político.

