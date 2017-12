Petistas já esperavam por decisão de Teori

Integrantes do PT disseram na noite desta segunda-feira, 13, que já esperavam pela decisão tomada há pouco pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), de determinar que investigações sobre Lula sejam remetidas ao juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal no Paraná. A expectativa já era grande porque Lula não tem foro privilegiado.

Por outro lado, os petistas entendem que a anulação das gravações envolvendo Lula e a presidente afastada Dilma Rousseff abre possibilidade de nulidade da acusação de que a presidente praticou obstrução de Justiça ao nomear o ex-presidente para o cargo de ministro da Casa Civil.