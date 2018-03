Petistas culpam Lava Jato por setor de construção civil ter sido ‘devastado’

Coluna do Estadão

Documento elaborado pelas bancadas do PT na Câmara e no Senado responsabiliza diretamente a Operação Lava Jato por “devastar” o setor de construção civil do País. O texto foi divulgado ontem pelo partido.

No texto, os petistas reclamam que, ao invés de punir os donos das empresas, “houve punição severa às empresas”.

Para recuperar a economia, os petistas sugerem no documento aumentar gastos e despesas.

