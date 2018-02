Pestana quer apoio de Alckmin na disputa pela liderança do PSDB na Câmara

Na briga pela liderança do PSDB na Câmara, o deputado Marcus Pestana (PSDB-MG) se reúne com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, hoje, 5, para pedir apoio. O encontro ocorrerá, contudo, após a bancada paulista do PSDB fechar questão sobre a disputa. A previsão é que anunciem o nome de um representante na próxima semana. A decisão ocorreu após encontro com o governador, no início da semana. Alckmin tem ressaltado, contudo, que não quer se meter na disputa.

Pestana tem se queixado de ter sugestões para a reforma da Previdência, mas não conseguir uma audiência com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, nem com o presidente Michel Temer. “O governo Temer não pode ter o mesmo tratamento com os aliados, que era adotado pelo PT com o PMDB. Tem que ampliar o centro de formulação econômica e política. O governo tem que ser mais permeável, mais aberto”, reclamou o principal aliado do senador Aécio Neves. (Erich Decat)