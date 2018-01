Perillo avisa a Tasso que é candidato à presidência do PSDB

O governador de Goiás, Marconi Perilo, decidiu comunicar oficialmente ao presidente interino do PSDB, Tasso Jereissati, que será mesmo candidato à presidência do partido na convenção marcada para dezembro. O encontro está marcado para o final da tarde desta quarta-feira no gabinete do senador, em Brasília. Perillo tomou a iniciativa incentivado pelos senadores e deputados tucanos ligados ao senador Aécio Neves (MG), que está de licença da presidência da legenda e apoia o governador goiano para a sua sucessão.

Perillo decidiu antecipar a formalização da candidatura, segundo o grupo que o apoia, porque Tasso já admitiu internamente que deve ser mesmo candidato à presidência do PSDB. O governador de Goiás quer começar logo a fazer campanha entre os tucanos para não perder espaço para o senador cearense que, na interinidade, tem a máquina do partido na mão.