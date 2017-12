Coluna do Estadão

Petistas lamentaram estar certa a previsão de que o prefeito Fernando Haddad poderia perder votos da esquerda para Marta Suplicy (PMDB) e Luiza Erundina (PSOL), como indica o Ibope, na pesquisa eleitoral.

